Evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın aile odaklı bakım hizmeti modellerinden olan evde bakım yardımı uygulamasının, 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmesi düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.Engelli vatandaşların aile bütünlüklerini öncelediklerini aktaran Göktaş, 'Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.' ifadesini kullandı.Göktaş, evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:'Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.'