Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! İstanbul ve İzmir dahil 13 il için sarı kodlu alarm verildi: Yarından itibaren…
Aralık ayıyla birlikte sıcaklıklar hissedilir derecede azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yeni haftayla ilgili hava durumu raporunu açıkladı. Sıcaklıkların hızla düşmesi beklenirken İstanbul ve İzmir dahil 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Fırtına uyarısı yapan Meteoroloji uzmanlar, sağanak yağış için beklenen saati de açıkladı
Kara kış, Türkiye'de etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yeni haftanın hava durumu raporu açıklandı.
Buna göre yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği açıklandı. Öte yandan yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı.
İSTANBUL DAHİL 13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada 13 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Öyle ki kuvvetli yağış beklenen Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova için 'sarı' kodlu alarm verildi. 'Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor' ifadeleri kullanıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE SU BASKINI UYARISI
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.