Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki! Baas rejimini aklamak için vicdanlarını tatile çıkardılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Bu beden nefes aldıkça gönlüm sizinledir. Kalbim Kocaeli için atacaktır. Bizim Kocaeli'ye sevgilimiz tarife sığmaz. Burayı tutkuyla seviyoruz. Kocaeli nasıl barış medeniyetinin nişanesi olmuşsa Türkiye Yüzyılı'nın da nişanesi olacaktır.Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olacaktır. Bugün de il kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.Davamız zulme son verme davası. AK Parti'nin temsil ettiği dava bir medeniyet davasıdır.Kadim değerlerimize sahip çıkacağız. Ülkemizle ilgili hayallerden, hedeflerden taviz vermeyiz.Vefasızlık yapmadık, statükocu olmadık. 23 yılda Türk siyasi tarihine damgamızı vurduk.'CHP YPG'NİN AVUKATLIĞINI YAPTI'Muhalefetin milli tavır koyduğu tek bir küresel olayın yok. Her yolu denediler. Suriye'yi kan gölüne çeviren Baas rejimi aklamak için vicdanlarını bile tatile çıkardılar. Suriyeli muhacirlere yönelik nefret söylemlerini saymıyorum. Evini, yurdunu ve ailesini kaybetmiş mazlumları sırf seçimle 2-3 oy daha fazla alabilmek için arsızca hedef gösterdiler. Suriye krizi muhalefetin foyasını ortaya dökmüştür. Suriye bir turnusol oldu.Yanlışta ısrar etmeyi hala sürdürüyorlar. CHP YPG'nin avukatlığını yaptı. CHP'nin politikası yörüngesiz, omurgasız. Neo-Nazi örgütlerin Avrupa'daki gurbetçilere yaptıklarının benzerlerini maalesef CHP ve yandaşları ülkemizdeki muhacirlere yaptı.'SGK BORCUNU ÖDEMEYEN BELEDİYELERİ SİLKELEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'22 yıllık iktidarımızda sağladığımız kazanımlar sayesinde artık Türkiye de bu küresel oyunun önemli aktörleri arasına girmiştir. SGK'ya borcunu ödemeyen, dahası borç üstüne borç yapan, bundan da hicap duymayan belediyeleri silkelemeye devam edeceğiz.'