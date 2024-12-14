Yeni hayvan koruma yönetmeliği yürürlüğe girdi: Artık buna uymak zorunlu!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği' yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, kedi-köpek gibi ev hayvanı sahiplerinin görev ve sorumlulukları da yer aldı. Bu kapsamda hayvanlarını sokağa çıkaran vatandaşlar, yanlarında 'hayvan pasaportunu' da bulundurmak zorunda olacak.Yayımlanan yeni yönetmelikte ev hayvanlarını sahiplenme şartları, yine bu hayvanlara yönelik satış yerlerinin görev ve sorumlulukları, çevreye verilebilecek olası zarar ve rahatsızlıklara karşı alınacak önlemler gibi birçok detay yer aldı.1 Kedi ve köpeklerini dijital kimliklendirme yöntemleriyle kayıt altına aldırmak.2 Hayvanının türüne uygun etolojik ihtiyaçlarını karşılamak. Gerekli aşıları ile tedavilerini veteriner hekime yaptırmak ve sağlığına dikkat etmek.3 Sahiplendikleri kedi ve köpekleri kısırlaştırmak, hayvanını yavrulatmak istemesi halinde doğacak yavruları kayıt altına aldırmak suretiyle sahiplenmek veya sahiplendirmek.4 Kedi ve köpeklerinin ölmesi halinde il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine bildirmek.5 Ev hayvanlarının gerektiğinde bağlanması sırasında, kullanılan alet ve ekipmanların hayvana zarar vermeyecek şekilde olmasına dikkat etmek.6 Halka açık yerlerde sahipli köpeklerini tasma ile kontrol altında dolaştırmak, hayvanın pasaportunu yanında bulundurmak ve dışkılarını temizlemek.7 Sahip olunan hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliği ile insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olmak. Tedbirsizlikten kaynaklanan zararları tazmin etmek.8 Hayvan bakımevinden köpek sahiplenmesi halinde, bulunduğu binada köpek bakılabileceğine ilişkin Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki yönetim planını ve bu doğrultuda bağımsız bölümde köpek bulundurabileceğine dair yöneticiden temin edilen izin belgesini hayvan sahipleneceği yerel yönetime teslim etmek.9 Hayvanın her türlü bakım ve beslenmesinden sorumlu olmak ve terk etmemek. Ancak yeniden sahiplendirme yapılabilecek ya da hayvan bakımevlerine teslim edilebilecek.10 Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanlar sahiplenilemez.Yeni yönetmeliğe göre, köpek sahipleri halka açık yerlerde köpeklerini tasma ile kontrol altında dolaştırmak zorunda. Hayvanın pasaportunu bulundurmak ve dışkılarını temizlemek de hayvan sahibinin sorumluluğunda olacak. Uymayana ceza kesilebilecek.Bakanlıkça belirlenen ve tehlike arz eden hayvanların sahiplenilmesi, sahiplendirilmesi, üretilmesi, ülkeye sokulması gibi durumların yasak olduğu vurgulandı. Süresi içerisinde kısırlaştırılarak sahiplendirilmiş olanlar dışında, tehlike arz eden hayvanlara el konulup hayvan bakımevine götürüleceği ve ötanazi uygulanacağı ifade edildi.Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan tehlikeli hayvanların ise kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacağı, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanlarına sokulamayacağı kaydedildi.