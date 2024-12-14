WhatsApp'tan büyük kolaylık: Rehbere kaydetmeden...

WhatsApp​, Android ve iPhone uygulamalarında yeni bir özelliği devreye soktu. Yeni 'Numara çevirici' sekmesiyle beraber WhatsApp'ın en büyük dertlerinden biri çözülüyor: Artık bir numaraya mesaj göndermek veya aramak için rehberinize kaydetmenize gerek kalmayacak.Daha önce, WhatsApp üzerinden bir kişiyle iletişim​ kurmak için numarasını rehbere kaydetmeniz zorunluydu. Bu da özellikle kısa süreli veya geçici iletişim ihtiyaçlarında zorlayan bir süreç oluşturuyordu. Yeni özellik sayesinde, artık bu zorunluluktan kurtulacaksınız. Numara çevirici özelliği ile mesaj atmak istediğiniz numarayı kendiniz tuşlayabilirsiniz.Numara çevirici özelliği, öncelikle WhatsApp'ın 'Aramalar' sekmesine girip, daha sonra sağ üst köşedeki '+ (artı)' simgesine dokunarak ve 'Bir numara çevirin' butonuna basarak kullanılabiliyor. Butona bastıktan sonra isterseniz yeşil arama düğmesine tıklayarak numarayı arayabilir, isterseniz de hemen solundaki mesaj ikonuna tıklayarak o kişiye mesaj atabilirsiniz.WhatsApp, numara çevirici özelliğini kademeli olarak dünya genelinde kullanıma sunmaya başladı. Türkiye'de de aktif hale geldi ancak bazı kullanıcılar tarafından hemen kullanılabilirken, herkese ulaşması ise biraz zaman alabilir.