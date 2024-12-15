İstanbul faciadan dönüldü: İETT otobüsü gecekondunun bahçesine uçtu!

İstanbul Beykoz'da sürücüsünün park halinde bıraktığı İETT otobüsü, yokuş aşağıya geri geri kayarak bir gecekondunun bahçesine uçtu. Otobüsün gecekonduya çarpmaya çok az bir mesafe kala durması olası bir faciayı önledi.Olay, İstanbul Beykoz Merkez Mahallesi Baharatçı Sokak üzerinde bulunan 34 HO 3490 plakalı 136B hat numaralı İETT otobüsü, sefere başlamaya birkaç dakika kala sürücüsü tarafından park halinde bırakıldı. Bu sırada otobüs bilinmeyen bir sebeple yokuştan kayarak geri geri gitmeye başladı.Bir süre geri geri giden İETT otobüsü, yolun alt tarafında bulunan gecekondunun bahçesine uçan otobüs, gecekonduya çarpmaya çok az bir mesafe kala durdu.Sürücüsünün haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri de otobüsün kaymasını engelledi. Otobüs olay yerine çağrılan büyük bir vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.Otobüsün kaydığı sırada gecekonduda yaşayan kişilerin evde olduğu ve otobüsün son anda durmasıyla olası bir facianın önüne geçildiği öğrenildi. Otobüs, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.