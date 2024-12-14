İzmir'de CHP'li Belediyeler coştu: 2 belediye toplam 28 taşınmazı satışa çıkardı

İzmir'de mülkiyetindeki taşınmazları satan belediyeler arasına Buca Belediyesi de katıldı. Buca Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 11 daireyi satışa çıkardı. Bir satış haberi de yine CHP'li Bayındır Belediyesi'nden geldi. Bayındır Belediyesi 17 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Her iki belediyenin de satış ihalesinin 24 Aralık günü yapılacağı öğrenildi.

İzmir'de yıllarca SGK'ya prim, vergi dairelerine de vergi borcunu ödemeyen CHP'li ilçe belediyeler içine saplandıkları yüzmilyonlarca liralık borç batağının üstesinden gelebilmek için çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları satmakta buldu.CHP'li Buca Belediyesi 11 daireyi satışa çıkardığını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan satış ilanına göre satışa çıkarılan dairelerin 2'sinin Buca Koop Mahallesi'nde, 6'sının Kuruçeşme Mahallesi'nde 2'sinin Ufuk Mahallesi'nde 1'inin de Laleli Mahallesi'nde olduğu belirtildi.24 Aralık'ta Buca Belediyesi encümen salonunda saat 14.45'te başlayacak satış ihalesi açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. Daireler 5'er dakika arayla ayrı ayrı satışa sunulanacak. Dairelerin belirlenen muhammen bedellerden satılması halinde belediyenin kasasına bu satışlardan 27 milyon 950 bin TL kaynak aktarılması bekleniyor.Geçtiğibiz günlerde ilçede mülkiyeti kendisine ait tarlaları satışa sunan Bayındır Belediyesi bu sefer de 17 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı. Çoğu zeytinlik ve tarladan oluşan taşınmazların satış ihalesinin Buca'da olduğu gibi 24 Aralık Salı Günü saat 14.20'de belediye meclis salonunda gerçekleştirilecek satış ihaleleri akşam saat 17.00'a kadar devam edecek.Satışa çıkaılan taşınmazların 3'ü Yeşilova'da, 1'i Çiftçigediği'nde 2'si Dernekli'de, 2'si Elifli'de, 2'si Ergenli'de 1'i Kızılcaova'da 5'i Furunlu'da 1'i Yusuflu'da bulunuyor. Söz konusu taşınmazların belirlenen muhammen bedellerden satılması halinde Bayındır Belediyesi'nin kasasına 17 taşınmazın satışı karşılığında 27 milyon 336 bin 842 TL girmesi bekleniyor.