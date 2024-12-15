Suriye anketi yayınladı: CHP'lilerin çoğunluğu Esad'ın devrilmesinden memnun değil

Suriye'de yıllar önce başlayan iç savaş muhaliflerin Baas rejimini yıkmasıyla son buldu.Muhalifler şehirlerde kontrolü sağlarken Beşar Esad, ailesini de yanına alarak Rusya'ya kaçtı.Esad rejiminin enkaz bıraktığı Suriye'de ise ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçildi.Savaştan kaçan Suriyelilerin en çok göç ettiği ülke olan Türkiye'den ise Suriye'ye dönüşler giderek yoğunlaşıyor.Suriye genelinde huzur ve refahın artması için çalışmalar sürerken Stracom Araştırma tarafından dikkat çeken bir anket yayınlandı.8-11 Aralık tarihleri arasında sahaya çıkan araştırma şirketi, vatandaşlara Suriye'deki son durumu sordu.Verilerin açıklandığı anket, Türk halkının çoğunluğunun Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden memnun olduğunu ortaya koydu.katılımcıların %51.29'u Esad iktidarının değişiminden memnuniyet duyduğunu ifade ederken yüzde 27,38'i “ne memnun ne de memnun değilim” diyerek nötr bir tutum sergiledi.Cumhur İttifakı seçmeni arasında Esad'ın devrilmesine bakış olumlu iken, CHP seçmeninde bu oran düşük kaldı.CHP seçmeninin yüzde 52,5'i Suriye'deki iktidar değişiminden rahatsız olduğunu ifade etti.Ankete katılanların yüzde 61'i rejimin devrilmesinden sonra Suriyeli sığınmacıların evlerine döneceğine inanıyor.Dün TBMM'de konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esad rejiminin devrilmesinin ardından 9-13 Aralık tarihlerinde Türkiye'deki 7 bin 621 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı.Ankete katılanların yüzde 43'ü Suriye'deki rejimin devrilmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfediyor.Stracom'un kurucusu ve genel müdürü Ceren Kenar, Erdoğan'ın Esad'ın gidişini iç politikada kendi lehine kullanabileceğini, zira çoğunluğun onu bu konuda başarılı bulduğunu söyledi.Anket ayrıca bölgesel kaygılara da dikkat çekti. Katılımcıların üçte birinden fazlası Esed'in düşmesinin ardından İsrail'in bölgedeki etkisinin artabileceği endişesini dile getirirken, yüzde 43'ten fazlası bu konuda kararsız olduğunu belirtti.