'Bedava olacak’ dedi 6 yılda yüzde 1000 zam yaptı! Ankara’da suya bir zam daha

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantılarının beşinci oturumunda suya zam kararı alındı. Toplantıda, ASKİ'nin su satış bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.AK Parti'li Nihat Yalçın'ın belirttiğine göre ABB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 35 zam yapılmasını önerdiği teklifin detayları şu şekilde: Konutta, 0-15 metreküp arasında birinci kademe, bir metreküp suyun fiyatı 26 TL'ydi. Bu fiyata yüzde 35 zamla 35,10 TL olması önerildi. İkinci kademe (30 metreküpe kadar) 37 TL olan fiyatın yüzde 35 zamla 50,92 TL'ye çıkması talep edildi. Üçüncü kademe (31 metreküp ve üzeri) için ise 48,66 TL olan fiyatın, yüzde 35 artışla 65,69 TL'ye yükselmesi istenildi.Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin red oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, 'Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz,' demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve 'Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek,' şeklinde konuşmuştu.Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:'ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz.''Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki, köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşluk suyu verelim.''Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın.'AK Parti Ankara Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, su zammına sert tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:'Mansur Yavaş göreve geldiğinde, Nisan 2019'da su 5 liraydı. 'Allah'ın suyu' dedi. 5 lira olan su, şu anda ortalama 37,72 TL. Geçen ay Mansur Yavaş bir açıklama yaptı. Açıklamasında, 'Biz 26 liraya satıyoruz,' dedi. Yalan söylüyor. Şu anda birinci kademe 26,88 TL, ikinci kademe 37,62 TL, üçüncü kademe 48,66 TL. Ortalaması 37,72 TL. Bugünkü satış fiyatı, Aralık ayı itibarıyla. Yani Nisan 2019'dan bugüne kadar yüzde 754 zam yapılmış.Yüzde 35'lik yeni zamla toplamda zam oranı yüzde 1018'e çıkacak. Yani ortalama satış fiyatı 5 TL'den 50,92 TL'ye, yani on katına çıkmış olacak.'Kendi raporlarında diyor ki, 'Maliyeti 34 TL.' E kardeşim, 34 TL ise şu anda zaten 37 TL'ye satılıyor. Bir de üstüne zam yapıyorsun, hem de 'Allah'ın suyu' diyorsun. 'Bundan para kazanılmasını doğru bulmuyorum,' diyordunuz. Bugün zaten kârla satıyorsunuz, bir de zam yapıyorsunuz. Pekala, o zaman bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?ELEKTRİK 4 KAT ARTARKEN SU 10 KAT ARTMIŞElektrik zamlarını eleştiriyorsunuz. Bir taraftan bu konuları tartışıyoruz. Elektrik fiyatlarında ortalama yüzde 480 zam yapılmış. Suyun maliyetinin en büyük gideri elektrikten oluşuyor. Elektrik bile 4,8 kat artmışken, suyu neden 10 katına çıkardınız? Böyle bir şey olabilir mi? Bir de suyu bedava vereceğiz diye savunuyorsunuz. Söyledikleriyle eylemleri birbirini tutmuyor. Yani söylemleri farklı, eylemleri farklı. Mansur Yavaş böyle bir adam.