12 yıl sonra bir ilk! Türk bayrağı asılacak...

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de normalleşme başladı. Normalleşme çerçevesinde Türkiye Şam Büyükelçiliğini açmaya karar verdi.Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi dün katıldığı bir programda duyurdu. Türkiye Şam'daki Büyükelçiliğini 2012 yılında durdurmuştu.12 yılın ardından Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Perşembe günü Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı.Şam'da Zyad Bin Abi Sufyan sokakta bulunan elçilik henüz açılmadı. Büyükelçiliğinin gün içinde açılması bekleniyor.Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.Arap Sosyalist Baas Partisi Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970'de yılında parti içi darbeyle Beşşar Esed'in babası Hafız Esed iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.Beşşar Esed ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti.Esed ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.