Yeni Suriye'de YPG'ye yer yok! Kritik nokta terörden temizlendi

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden sonra terör örgütü YPG de işgal ettiği bölgeleri bir bir kaybetmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı. SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor. Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/ PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu.ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu. Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçesinde, örgütün terörist faaliyetler için kullandığı tünel ağları bir bir ortaya çıkarken, SMO askerleri, terör örgütünü Münbiç'ten tamamen temizledikten sonra yeni hedeflerinin Ayn el arab olduğunu söyledi.Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ve Münbiç terör örgütü PKK/ YPG'den arındırıldı. SMO askerleri bundan sonraki hedeflerinin Rakka, Aynelarab, Haseki ve Kamışlı olduğunu belirterek, 'Suriye'den PKK/ YPG'yi temizleyecek ve buraları da terörden kurtarak insanlarımızı özgürleştireceğiz' dedi.İngiliz Reuters haber ajansı, devrik diktatör Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son saatlerini ortaya çıkardı. Buna göre Esad kaçacağını hiç kimseye söylemedi. Hatta Savunma Bakanlığı'nda 30 üst düzey komutan ile toplantı gerçekleştirdi ve 'Rusya'dan askeri yardım geliyor' yalanını attı. Ardından evine gideceğini söyleyerek aracını havalimanına çektirdi ve uçağa binerek kaçtı.İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilenb ölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun, Suriye'de Baas iktidarının devrilmesinin ardından Hermon Dağı'ndaki işgal edilen tampon bölgede kalmaya devam edeceğini belirtti. Katz, bu doğrultuda orduya Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölgede kış aylarında kalması için gerekli hazırlıkları yapması talimatını verdi.Baas'ın devrilmesinin ardından uyuşturucu imalathaneleri ortaya çıkarılıyor. Duma ilçesinde bir fabrikadaki uyuşturucu imalathanesi keşfedildi. Devrik rejimin 2020 ile 2022 arasında captagon ticaretinden yıllık 2.4 milyar dolar gelir sağladığı biliniyor.Suriye'de Rus birlikler, konuşlu oldukları Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Üssü'ne çekiliyor. Yerel kaynaklara göre, rejimin düşmesiyle Rus güçlerinin konuşlu oldukları Şam ve Humus'tan çekilmeleri sürüyor.Baas rejimini yıkan gruplar, Esad'ı devirdikten sonra Şam'da Sednaya Hapishanesi'ndeki tutukluları serbest bıraktı. Halkın kayıpları aramasına izin verildi. Amerikan gazetesi Wall Street Journal'a konuşan avukat Ammar El-Bara, 'Yüzde 99'u öldü' yorumunda bulundu. Hapishane kayıtlarına ulaşan avukat, isimlerden oluşan bir listeyi okudu ve 'İdam edildi, idam edildi, hastalıktan öldü' dedi.