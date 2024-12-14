Sakarya Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Sakarya Valiliği, meteorolojik verilere göre yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre; ilimizde yarın (15 Aralık Pazar) beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.