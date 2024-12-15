Kırıkkale'de kamyonet trafik ışığı direğine çarptı: Sürücü ağır yaralı

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda E.E. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.Kazada sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kazada maddi hasar alan kamyonet ise otoparka çekildi.Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.