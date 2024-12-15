Kırıkkale'de kamyonet trafik ışığı direğine çarptı: Sürücü ağır yaralı
Karayolunda kontrolden çıkan kamyonetin trafik ışığı direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı. Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Kalecik Kavşağı'nda E.E. idaresindeki kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüjdeki trafik ışığı direğine çarptı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada maddi hasar alan kamyonet ise otoparka çekildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kazada sürücü ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazada maddi hasar alan kamyonet ise otoparka çekildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.