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Beyaz Gazete
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Ankara'da suç çetesine operasyon: 15 kişi gözaltına alındı

Ankara'da eğlence mekanlarını silahla basarak tehdit edip yağma yapan çeteye yönelik operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 15.12.2024 - 10:40 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:46 / Editör: Edin Uslu
Ankara'da suç çetesine operasyon: 15 kişi gözaltına alındıAnkara Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, özel harekat ekiplerinin desteğiyle, iki farklı eğlence mekanına ateş açan, silahla tehdit edip yağma yapan suç çetesine operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli, suç aleti silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç işlediği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, ele geçirilen silahların balistik incelemeye alınacağı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerden birinin 'Kasten yaralama' suçundan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Ankara'da suç çetesine operasyon: 15 kişi gözaltına alındı