TikTok'un süresi dolmak üzere! Popüler uygulama yakında kapatılacak

Popüler sosyal medya platformu TikTok, ABD'de faaliyetlerine devam edebilmek için mücadele verirken, önemli bir hukuki darbe aldı. Federal mahkeme, TikTok'un yasağın yürürlüğe girmesini engelleme talebini reddetti.Üç yargıçtan oluşan mahkeme heyeti, TikTok'un sunduğu erteleme talebini gerekçesiz buldu. Şirketin avukatları, son çare olarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmayı planlıyor. Ancak, Yüksek Mahkeme'nin bu davayı kabul edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.TikTok, yaptığı açıklamada, “Bu davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıyacağız. 19 Ocak 2025 itibarıyla TikTok yasağı durdurulmazsa, ABD'de ve dünyada 170 milyondan fazla kişinin sesi susturulacak,” ifadelerine yer verdi.