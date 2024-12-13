Refüjü aşan otomobil istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 L 0730 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilin sürücüsü Erdoğan Erdem, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan istinat duvarına çarparak yan durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Erdoğan Erdem ağır yaralanırken, yolcu konumunda bulunan Tuncay Çöl yaralandı.Sürücü ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan babası Hüseyin Erdem ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevk edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hüseyin Erdem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.