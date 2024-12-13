Orta Doğu 27 Kasım'dan bu yana tarihe geçecek bir sürecin içinden geçiyor.13 yıl boyunca milyonların canına malına ve birçok değerine mal olan Suriye iç savaşını sona erdirmek için büyük bir adım atıldı.Esad'ın ülkeden kaçışıyla sonuçlanan muhalif hareketten sonra Suriye'de huzur ve güven için çalışmalar başladı.Şam, eski güzel günlerine dönmek için çabalarken şehrin en önemli sembolü Emevi Camii de Esad esaretinden sonra ziyaretçi akınına uğruyor.AYASOFYA'DAN EMEVİ'YE SELAMTürkiye için de önemi büyük bu tarihi yapıda bugün özgür halk ilk cuma namazını kılacak.Bunun öncesinde İstanbul Valiliği'nden duygulandıran bir adım geldi.Valiliğin sosyal medya hesabından Ayasofya görüntüleri eşliğinde bir paylaşım yapılırken paylaşıma 'Ayasofya Camii'nden, Emevi Camii'ne selam olsun… Hayırlı cumalar...' notu iliştirildi.CUMHURBAŞKANI'NIN TARİHİ KONUŞMASIBu kutsal yapının Türkiye için başka bir önemi daha var.Suriye halkının zalim diktatör Esad'a karşı ayaklandığı günlerde Türkiye'nin bu haklı ayaklanmaya verdiği destek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İnşallah Selahaddin Eyyubi'nin kabri başında Fatiha okuyacak, Emevi Camii'nde namazımızı da kılacağız' sözleriyle sembolleşmişti.ŞÜKÜR NAMAZINI İBRAHİM KALIN KILDISuriye'deki devrimden sonra ise akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri geldi.Dün ise MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti ve bu büyük mabedde kıldığı şükür namazı büyük yankı uyandırdı.86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya Camii de 10 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı imza ile yeniden ibadete açılarak esaretten kurtarılmıştı.