CHP'ye 'yapay zekalı' İzmir Körfezi ayarı: Bakan Kurum skandalı tek tek yüzlerine vurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Boğazı'nda bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceklerini, tespit ettikleri an yıkacaklarını belirterek, 'Türkiye'nin inci gerdanlığı olan güzelim Boğazımızın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.' dedi.Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.Kurum, Türkiye'nin iklim krizine uyumu sağlamaya yönelik takviminin oluşturulduğunu ve bu takvime göre hedeflere yürüdüklerini dile getirerek, 'İklim diplomasisi konusunda tarihi adımlar attığımız bu günlerde, yeşil dönüşümü hızlandıracak İklim Kanunu'na duyduğumuz ihtiyacı bir kez daha görüyoruz. İnşallah siz değerli vekillerimizin de katkılarıyla kanunlaşarak yürürlüğe girmesini yürekten temenni ediyoruz.' dedi.Dünyada, her 10 dakikada toplam 5 bin 900 ton plastik atık oluştuğuna dikkati çeken Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık seferberliğine devam edeceklerini belirtti. Kurum, 'Sıfır Atık Hareketi'ni daha da güçlendireceğiz. 7 bölgemizde, Sıfır Atık pilot ilçelerimizi belirleyecek; Depozito Yönetim Sistemi'mizi 2025 yılı sonuna kadar kuracağız.' ifadesini kullandı.Bakan Kurum, 81 ilde 77 milyon metrekare alana yayılan tam 521 millet bahçesi projesi bulunduğunu söyledi, Bakanlığın diğer projelerine ilişkin de bilgiler verdi.'Tabii bu titizliğimizin tersine gayretleri görmek, hele hele bunu İstanbul'un kalbi olan Boğaziçi'nde, Vaniköy'de görmek içimizi acıtmıştır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Vaniköy'de inşa edilen kaçak yapılaşmayı il müdürlüğü ekiplerimiz tespit etti. Biz de konuya hemen müdahale ettik. İlgili belediyeye gerekli uyarıları şeffaf bir şekilde yaptık, ama maalesef dinlemediler. Biz de bu meseleyi hızlıca çözmek için yıkıma başladık ve tamamladık ve buradan çıkan enkazı oraya dökmedik, hemen geri dönüşüme gönderdik.'Bölgeyi de temizleyip, çamlarla, çiçeklerle bezediklerini anlatan Kurum, 'Buradan tekrar söylüyorum, gözümüz Boğaz'da. Yine 'bir punduna denk getiririm, ufak ufak villamı yaparım' ya da 'yapanlara göz yumarım' diyenler varsa bundan vazgeçsin. 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Boğaz'da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceğiz. Tespit ettiğimiz an hemen yıkacağız. Türkiye'nin inci gerdanlığı olan Boğazımızın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.' ifadesini kullandı.İzmir Körfezi için yapılan çalışmaları da anlatan Bakan Kurum, Plan Bütçe Komisyonunda İzmir Körfezi'nden getirdiği suyu anımsattı. 'Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim.' diyen Kurum, yapay zeka ile tasarlanmış Körfez'in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi.Fotoğrafın fikir sahibinin yapay zeka, eser sahibinin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:'Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, 'belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz' demişti. Biz de 'yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya soralım' istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi'nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfezin ne durumda olacağını sorduk. Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı.'Fotoğrafta balıkların yaşamlarının son bulduğu, mavinin siyaha döndüğü bir körfez, kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir'i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler olduğuna işaret eden Kurum, 'İşte yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş, İzmir'e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmir'imiz merak etmesin dün Haliç'i, bu iş bilmez yönetimlerin eline nasıl terk etmediysek bugün de İzmir'i terk etmeyeceğiz.' dedi.Bakan Kurum, Ergene Havzası'nda eylem planı başlattıklarını da belirterek, belediyelerin, OSB'lerin atık su arıtma tesislerine maddi destek verdiklerini, dere yataklarını ıslah ettiklerini ve 30 biyolojik, 14 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yaptıklarını anlattı.Tüm tesisleri 7/24 izlediklerini dile getiren Kurum, 2024 yılında bile 323 denetim gerçekleştirdiklerini, 39 işletmeye ceza verdiklerini ve 1 işletmeyi de kapattıklarını söyledi. Kurum, Türkiye'nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Ergene Projesi için 47 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.CHP'li Tekirdağ Belediyesini atık su arıtma tesislerinden kaynaklanan kirliliğe dair 6 yılda 31 kez cezalandırdıklarına dikkati çeken Kurum, 'Bugün CHP'li vekil de Ergene'den Genel Kurula bir şişe su getirmiş. Zannediyorlar ki bu şişeden cin çıkacak. Değerli arkadaşlar, mucize beklemeyin, bu şişeden cin falan çıkmaz. Bu şişeden çıksa çıksa, CHP belediyeciliğinin kiri çıkar, pası çıkar, bozuk sicili çıkar.' dedi.