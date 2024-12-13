İngiltere'de bir çift oğullarına 'vegan diyeti' uygulayarak ölümüne yol açtı

İngiltere'de skandal bir olaya tanıklık edildi...Bir çift, 2020 yılında 3 yaşındaki oğulları Abiyah'a 'aşırı vegan diyet' uyguladı.Independent'in haberine göre çift çocuklarını sadece kuruyemiş, kuru üzüm ve soya sütünden oluşan bir diyetle besledi.Hastalıklarla mücadele eden ve yetersiz beslenen Abiyah, solunum yolu hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.CANSIZ BEDENİ 8 GÜN BOYUNCA YATAKLARINDA TUTTULARÖlümünden önce ağır beslenme yetersizliği, raşitizm, kansızlık ve büyüme geriliği gibi sorunlar yaşayan çocuğun, ailesi tarafından sarımsak ve çeşitli karışımlarla tedavi edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.Ayrıca çift, Abiyah'ın cansız bedenini 8 gün boyunca yataklarında tuttu.Abiyah'ın cansız bedeni ardından bahçelerinde 80 santimetre derinliğinde bir mezara gömüldü.Glastonbury bölgesindeki bir karavanda yaşayan çift, 2022 yılının Aralık ayında yakalandı.HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILARCoventry Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, çiftin Abiyah'ın ölümüne neden olmaktan ve adaleti yanıltmaktan suçlu bulunduğu bildirildi.Mahkeme tarafından 42 yaşındaki Tai Yasharahyalah 24,5 yıl, 43 yaşındaki eşi Naiyahmi ise 19,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Mahkemede, çiftin toplumdan uzak, kendi kurallarını belirledikleri bir 'krallık' içinde yaşadıkları ve resmi sağlık hizmetlerini reddettikleri aktarıldı.Savcı Jonas Hankin, Abiyah'ın çektiği fiziksel acının çift tarafından göz ardı edildiğini, bunun 'şaşırtıcı bir kibir ve zalimlik' olduğunu kaydetti.EVDE YAPILAN İNCELEMELERDE KALINTILARI TESPİT EDİLDİSavcı, İngiltere'de Abiyah'ın yaşadığı türden bir yetersiz beslenmenin neredeyse hiç görülmediğini, ancak çiftin kendi inançları uğruna oğullarını ve kendilerini bu trajik koşullara sürüklediğini vurguladı.Polis, evde yaptığı incelemeler sonucunda Abiyah'ın kalıntılarını tespit etti ve olayla ilgili detayları kamuoyuyla paylaştı.