Araç sahipleri dikkat! Yüzde 20’ye kadar indirim yapılabilecek

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SDDK), Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası​) kapsamında bir dizi yeni düzenleme yaptı. Söz konusu düzenlemeler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı ve sigorta primlerinden havuz sistemine kadar birçok konuyu kapsıyor.Yeni düzenlemeye göre, engelli kimlik kartına sahip ve Ulusal Engelli Veri Sistemi'ne kayıtlı bireyler için trafik sigortası primlerinde yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak. Bu adımla engelli bireylere yönelik finansal destek artırılmış olacak.Sigorta poliçesi iptal edildiğinde sigorta şirketine ödenecek primin, asgari ücretin yüzde 2'sinden az olmaması kararlaştırıldı. Bu primin yüzde 80'inin sigorta acentesine komisyon olarak aktarılacağı belirtildi. Yeni uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.2025 yılında trafik sigortası primleri, 2024 yılı Aralık ayındaki primlere göre bazı araç gruplarında yüzde 10, bazılarında ise yüzde 5 artırılarak belirlenecek. Bu düzenleme de yeni yıl itibarıyla uygulanmaya başlanacak.Havuz sistemi kapsamında belirli araç gruplarının sigorta prim ve hasarları sigorta şirketleri arasında paylaşılacak. Bu paylaşım, 2025'e kadar geçerli olacak yeni bir hesaplama yöntemi ile yapılacak. Sigorta prim ve hasarlarının yüzde 50'si şirketler arasında eşit olarak bölüştürülürken, kalan yüzde 50'si şirketlerin son üç yıllık trafik sigortası prim paylarına göre dağıtılacak.