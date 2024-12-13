Vatanlarına dönen Suriyelilerin yüzleri gülüyor: Türkiye'ye çok şey borçluyuz

13 yıllık sürgünün ardından vatanlarına dönüş heyecanı yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın mobil hizmet bürosundan geçiş belgelerini alan Suriyeliler sevinçli bir şekilde sınırdan geçerek topraklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. O duyguyu yaşayanlardan birisi de 10 yıldır Hatay'da bulunan Elcemal Ailesi… İnşaat ustası baba Eymen Elcemal (40) eşi Rezzan İzettin (38), çocukları İman (17), Mustafa (13), Limar (10) ve Han (3) ile Şam'a gitmek için sınır kapasından yüzleri güler bir şekilde geçiş yaptı.Esad rejiminden ailesiyle kaçıp Hatay'a geldiğinde ilkokul birinci sınıfa giden ve şu an üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi İman Elcemal, duygularını SABAH'a anlattı. Genç kız, 'Türkiye'ye çok şey borçluyuz. En büyük hayalim burada hemşire olmaktı. Ama bu hayalimi Suriye'de gerçekleştireceğim. Burada çok arkadaşlarım oldu. Ama maalesef depremde kaybettiğim arkadaşlarım da vardı. Onları hiçbir zaman unutamam. Her sene canımdan çok sevdiğim arkadaşlarımın mezarlarını ziyaret edeceğim. Onlar benim kalbimde yaşıyor' dedi.6 yıl önce Hatay'a gelen ve burada fabrika işçi olarak çalışan Beyazıt Beyazıt (38) ile eşi Khamıs Ebtesam (36), çocukları 3 yaşındaki Cud ve 6 aylık ikizleri Ahmet ve Adem ile Şam'da yaşayan yakınlarına kavuşacağının mutluluğunu yaşayanlardan. Türkiye'ye iki kişi geldiklerini ama Suriye'ye 5 kişiyle gittiklerini ifade eden Beyazıt Beyazıt, 'Üç çocuğumda Türkiye'de dünyaya geldi. Türkiye bize kucak açtı.Hiçbir ülke bizi kabul etmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. O gerçekten bir dünya lideri. Türkiye'nin böyle bir Cumhurbaşkanı varken sırtı hiç bir zaman yere gelmez. Herkesin karşısında dik dururlar. Şimdi ne oldu bizi ülkemizden kaçmak zorunda bırakan Esad vatansız kaldı. Bizim ahımızı aldı. Ülkeme kavuşacağım için çok sevinçliyim. Annemi, babamı kardeşlerimi çok özledim. Ama Türkiye'yi hiçbir zaman unutmayacağız' diyerek duygularını dile getirdi.Bu arada sınır kapısında geçişlerde güçlük yaşayan ailelere askerler, göç idaresi başkanlığında görevli personel yardım etmeyi ihmal etmiyor. Özellikle kadın askerler ellerinde eşyaları olan kadınların küçük çocukları kucaklarına alıp severek geçiş noktasına kadar götürüp vedalaşıyorlar. Bazı askerler sıra bekleyen çocuklarla sohbet edip şakalaşıyor. İşlemlerin daha hızlı ilerlemesi için sınır kapılarına konulan Göç İdaresi Başkanlığı görevlileri geçiş izinleri verirken, diğer görevliler de Suriyeli vatandaşların taşımakta zorlandıkları bavullarını alıp yardımcı olarak geçiş noktasına kadar götürüyor. Türk Kızılayı ekipleri de çorba ve yiyecek ikramında bulunmayı sürdürüyor.