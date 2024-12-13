Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: 2 ölü

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Bursa Adliyesi'nde duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi.Saat 11.00 sıralarında Uluyol'daki Bursa Adalet Sarayı'nda, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma sırasında ortalık karıştı.Duruşma esnasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı.Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.