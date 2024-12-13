Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji​ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz​ Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği (21-50 kg/m2), öğle saatlerinden itibaren Ardahan, Gümüşhane ve Bayburt'un kuzeyi ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, Artvin ve Rize için turuncu, Gümüşhane, Trabzon, Ardahan, Giresun ve Bayburt için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 'dikkatli ve tedbirli olun' çağrısı yapıldı.Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Muğla kıyıları ve İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 11°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 18°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 16°CParçalı ve az bulutluKAHRAMANMARAŞ °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluMERSİN °C, 17°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gec saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluÇANKIRI °C, 5°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıDÜZCE °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, zamanla iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıARTVİN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 11°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari ve Aradahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -4°CÇok bulutluKARS °C, 0°CÇok bulutluMALATYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu