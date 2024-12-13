Milyonlarca kullanıcıya uyarı geldi: Samsung bu modelin fişini çekti

Samsung, son dönemde yazılım güncelleme politikasında önemli değişiklikler yaparak kullanıcılarına daha uzun süreli destek sunmayı hedeflese de, bazı eski modelleri için emekliye ayırma süreci devam ediyor. Bu modelden desteğini çekti.

Samsung, akıllı telefon modelleri için yazılım desteği politikalarında değişiklik yapmaya devam ediyor.Son olarak, 2020 yılında piyasaya sürülen Galaxy A42 5G modelinin yazılım desteğini sonlandırdığı açıklandı.Eylül 2020'de kullanıcılarla buluşan bu model, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkmıştı ve kullanıcılarına dört yıl boyunca iki büyük Android güncellemesi ile güvenlik yamaları sunulmuştu.Ancak Samsung, bu model için artık yeni Android güncellemeleri ve güvenlik yamaları yayınlamayacak.Bununla birlikte, Samsung'un güvenlik açığı gibi ciddi durumlarla karşılaşılması halinde, bu telefon için tek seferlik bir güncelleme yapılabileceği belirtiliyor.Samsung'un bu yeni politikası, kullanıcılara daha uzun süre yazılım desteği sunma hedefinin aksine, donanımsal sınırlamalar nedeniyle bazı cihazların yazılım desteğini erken sonlandırmasını gerektiriyor.