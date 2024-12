CHP'li Mansur Yavaş'a metro tepkisi! '58 kilometre söz verildi 1 santim bile yapılmadı'

Başkent Ankara'nın ulaşım çilesi her geçen gün artarken, CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın sorunlara çözüm üretememesi Ankaralıları canından bezdirdi. Göreve geldiği günden bu yana vadettiği 58 km metro sözüne dair hiçbir icraat yapmayan Yavaş'ın, mevcut altyapının bakımını dahi yapamaması, sık sık meydana gelen arızalarla belgelenmiş oldu. ABB AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, Mansur Yavaş yönetiminin liyakatsiz yönetimini ABB Şubat ayı meclis toplantısında dile getirdi.Fatih Ünal, 2019 seçimlerinden önce Mansur Yavaş'ın 58 kilometrelik metro hattı vaat ettiğini, ancak bu vaatlerin yerine getirilmediğini söyledi. Ünal, mevcut dönemde bu sözün 52 kilometreye düşürüldüğünü belirterek, 'Altı yılda 1 cm metro hattı yapmadığınız gibi, Mamak Metrosu'nu dahi tamamlayamaz durumdasınız. Mevcut metro hatlarında her gün arızalar yaşanıyor, vatandaş mağdur ediliyor' dedi.Ünal, Şentepe Teleferik Hattı'nın yapısal bir sorun olmadığı halde 2 yıldır çalışmadığını ve sonunda tasfiye edildiğini hatırlatarak, 'Bu kullanışlı sistemi tamamen devre dışı bırakmanız büyük bir hata. Bunun nedeni ise iş bilmezlik ve liyakatsiz kadrolardır' ifadelerini kullandı.Fatih Ünal, Mamak Metrosu ihalesinin nihayet gerçekleştiğini ancak ihale sürecinin kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın '187 milyon Euro daha düşük teklif aldık' açıklamasına dikkat çeken Ünal:''Yapılacak her türlü metro hattını destekliyoruz. Ancak, Mansur Yavaş'ın ihalenin revizesi sonrası yaptığı '187 milyon Euro daha düşük teklif aldık' açıklaması, kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine neden oldu.Eğer şartname gereğinden fazla maddeyi barındırıyorduysa, neden bu revizyon 2024 Ocak ayında yapılarak daha erken bir tarihte ihaleye çıkılmadı? Niçin bu kadar vakit kaybedildi?Bu şartlarla ihale yapılması gerekiyorsa, önceki ihaleye çıkanlar hakkında herhangi bir işlem tesis edildi mi ya da edilecek mi?Ocak ayında ihaleye teklif veren firmalar arasında, mevcut ihaleyi kazanan Gülermak Firması da bulunuyordu ve o dönemde 3. sırada kalmıştı. Peki, şu soruların yanıtı nedir:-Revize adı altında, 187 milyon Euro daha düşük teklife neden olan kalemler nelerdir?-Gerçekten Mamak Tren Depo ve Atölyesi ile Lastik Teker Aktarma Merkezi'ni iptal mi ettiniz?Ankara halkının parasını koruma iddiasıyla yapılan bu değişiklikler, tam anlamıyla şeffaf bir şekilde halka anlatılmalı. Aksi halde, 'ucuz yapıyoruz' algısı yaratılırken projeye uzun vadede zarar verilme riski doğabilir. Yazıktır, günahtır.Metro ve toplu ulaşım yönetimindeki kadrolara da değinen Ünal, 'EGO Genel Müdürlük yöneticilerinin toplu ulaşımdan haberi yok. Metro İşletme Müdürü, metrodan bihaber. Kurum içinde daire başkanlarının yanında koordinatör adı altında görevlendirmeler yapılıyor. Bu yönetim anlayışı ile Ankara'nın ulaşım sorunları çözülemez' diye konuştu.Fatih Ünal, konuşmasında çözüm önerilerini de sıraladı:- Mamak Metrosu tam donanımlı bir şekilde tamamlanmalı.- Keçiören Metrosu, Ovacık'tan Etlik Şehir Hastanesi'ne uzatılmalı.- Samsun-Konya yoluna bir metrobüs hattı kurulmalı.Ünal, konuşmasını 'Yol medeniyettir, verimli bir toplu ulaşım ağı oluşturmak medeniyettir. Hep birlikte Ankara'nın ulaşım sorunlarına çözüm üretmeliyiz' diyerek tamamladı.Ünal, Mansur Yavaş ve EGO yetkililerini Ocak ve Kasım aylarında yapılan Mamak Metrosu ihalelerinin şartnamelerini kamuoyu ile paylaşmaya davet etti. 'Şeffaflık sağlanmazsa bu sorular yanıtsız kalmaya devam edecek' diyen Ünal, bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.Fatih Ünal'ın eleştirileri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım politikaları ve raylı sistem projelerindeki aksaklıkları yeniden gündeme taşıdı. Bu konuşmanın ardından ABB yönetiminden bir yanıt gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.