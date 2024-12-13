Memurlar için yeni zorunluluk getirildi: O eğitimi almaları gerekecek!

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yaptığı işbirliği sonucunda yeni bir karara imza atıldı. Alınan yeni kararla birlikte 4,3 milyon memur için 'finansal okuryazarlık' eğitimi zorunlu hale getirildi.Söz konusu eğitimle birlikte bireylerin finansal farkındalıklarını artırmak, karmaşık hale gelen finansal hizmet ve ürünleri optimal şekilde kullanmalarını sağlamak, finansal piyasaların sağlıklı ve istikrarlı ilerlemesini teminat altına almak gerekçesiyle Finansal Okuryazarlık Platformu (https://finansalokuryazarlik.gov.tr) uygulamaya alındı.Alınması zorunlu olacak eğitimin içeriğinde ise, 'bankacılık', 'borsa', 'bütçe', 'kredi', 'kripto varlıklar' ve 'yatırım' olmak üzere taplomda 6 kategoride, 55 eğitim videosu ücretsiz olarak erişeme açıldı.E-Devlet üzerinden siteye üye olan memurlar tamamladıkları eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası almaya hak kazanacak.Protokol imzalanan ve eğitimlerin zorunlu olduğu kamu kurumları da belli oldu. 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü” kapsamında toplamda 8 kamu kurumunda söz konusu eğitim uygulanmaya alınacak.Eğitimin zorunlu olacağı kamu kurumları ilk aşamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı oldu.Karara göre 4,3 milyon memur artık zorunlu olarak ‘finansal okuryazarlık' eğitimi alacak. Bu eğitimin içinde bankacılık, borsa, kripto varlıklar, yatırım, bütçe, kredi gibi altı kategori yer alacak.