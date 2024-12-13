WhatsApp'ın arama bölümü geliştiriliyor! Yeni özelliklerle birlikte kullanıcılar rahatlayacak

Geçtiğimiz günlerde yeni özelliğin resmi duyurusunu yapan WhatsApp, grup içi yapılan aramalarda katılımcıları seçme imkanı ve görüntülü aramalarda yeni efektlerin kullanılabileceğini açıkladı. Masaüstü uygulamasını kullanan kullanıcılar için de aramalar sekmesinin geleceği belirtildi.Wi-Fi ya da hücresel veri kalitesine göre değişen görüntülü arama kalitesinin iyileştirileceğini duyuran Meta'nın sahibi olduğu şirket yeni özelliklerini de duyurdu. Kullanıcıların grup konuşmalarında kaç kişinin çevrim içi olduğunu görememesi şikayetleri üzerine harekete geçen Amerikalı şirket, yakın zamanda kaç kişinin çevrim içi olduğunu gösterecek. Grup isminin yanında Telegram'ın çevrimiçi kişi sayısına benzer bir mantıkla çalışacak ve grup isminin altında gözükecek yeni özelliği açıklandı.WhatsApp, gelecek dönemde kaçırılan mesajlar için de hatırlatıcı bildirimleri kullanıcılara göstermeye başlayacak. WhatsApp, video görüntülerinin ya da kısa görüntülü mesajlar için de alt yazı göstereceği yeni bir özellik üzerinde de çalıştığı iddia edildi.