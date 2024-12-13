ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'de! Bakan Fidan ile görüşmesi başlıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Kabul, Esenboğa Havalimanı Devlet Konukevi'nde gerçekleşti.Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin yıkılması sonrasında, tarihi günlerin yaşandığı bir dönemde yapılan görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türkiye'nin hassasiyetleri konuşuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.Blinken bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek. Ankara'daki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki son gelişmeler olacak.