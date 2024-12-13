Android kullanıcıları, gizli Bluetooth izleyicilerini tespit edebilecek

Google, Android kullanıcılarının gizli Bluetooth izleyicilerine karşı korunmasını sağlayacak yeni bir güncelleme yayınladı.Bu güncelleme, Android cihazlarda bilinmeyen izleyicilerin tespit edilmesini ve etkisiz hale getirilmesini kolaylaştırıyor.Bluetooth izleyiciler, anahtarlık veya çanta gibi eşyaların kaybolmasını önlemek için kullanışlı araçlar olsa da kötü niyetli kişiler tarafından takip amacıyla da kullanılabiliyor. Google, bu sorunu çözmek için yeni önlemler aldı.Google, Cihazımı Bul ağı için iki yeni özellik sunuyor:Konumu Geçici Olarak Duraklat: Bilinmeyen bir izleyici algılandığında, konum güncellemeleri 24 saate kadar duraklatılabilir. Bu sayede, izleyicinin cihazınızı takip etmesi engellenir.Yakınlarda Bul: Bilinmeyen bir izleyiciyi tespit etmek için Bluetooth bağlantısı kullanılarak izleyicinin konumu belirlenebilir ve ses çalınabilir.Google, Mayıs 2024'te Apple ile birlikte bilinmeyen Bluetooth izleyicilerinin tespiti için ortak bir standart geliştirmişti. Bu standart, Android ve iOS cihazlarda bilinmeyen izleyicilerin algılanmasını sağlıyor.Google'ın yeni güncellemesi, Android kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.Bilinmeyen Bluetooth izleyicilerinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi, kullanıcıların takip edilmesini önlemeye yardımcı olacak.