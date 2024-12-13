Kastamonu’da 6 kişilik aile kış günü evsiz kaldı

Olay, İnebolu ilçesi Beyler köyü Cümere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Karagözoğlu'na ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 6 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKMIŞEv sahibi Mustafa Karagözoğlu yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi. Evdeki ve garajdaki bütün eşyaları ile pat pat olarak bilinen tarım aracının da yangında kül olduğunu belirten Karagözoğlu, 'Evde eşim ve 4 çocuğumla birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımdan bir tanesi de engelli. Ben akşam saatlerinde ekmek almak için engelli oğlumla birlikte çarşıya gelmiştim. Eşim de elektrikli fırında börek pişiriyordu. Birden prizin olduğu duvardan alevler çıkmaya başlamış. Eşim çocukları alarak kendilerini dışarı atmış. Ev ahşap olduğu için yangın bir anda her tarafı sarmış. Ben haberi alır almaz kendimi kaybettim. Köye nasıl vardığımı bilmiyorum. Evimle birlikte bütün eşyalarım da yok oldu. Ailecek mağdur durumdayız' dedi.YAKINLARININ YANINA YERLEŞTİMustafa Karagözoğlu, yangının ardından ilçe merkezindeki yakınının yanına yerleştiklerini söyledi.