Randevu alacaklar dikkat! MHRS'de yeni dönem başladı

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile ilgili yeni bir adım attı. Artık randevu için sisteme giren vatandaşlar, 'aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunulmak üzere ‘aile hekimine yönlendirme' uygulaması devreye alındı.Hayata geçirilen uygulama ile kişiler, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde ‘aile hekimine yönlendirme' ekranıyla karşılaşacak. Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler öncelikle aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.Aile hekimleri muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.Uygulama ile vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.