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Malatya'da deprem Kandilli'den açıklama geldi

Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.

Ekleme: 12.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:43 / Editör: Fehmi Öztürk
Malatya'da deprem Kandilli'den açıklama geldiTürkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Malatya​'da saat 10:16'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

Kandilli'nin verileri şu şekilde;

TEPEKÖY-KALE (MALATYA)
12.12.2024, 10:16:20 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km

Malatya'da deprem Kandilli'den açıklama geldi