Malatya'da deprem Kandilli'den açıklama geldi
Malatya'da 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti.
Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Malatya'da saat 10:16'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
TEPEKÖY-KALE (MALATYA)
12.12.2024, 10:16:20 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km
Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
Kandilli'nin verileri şu şekilde;
TEPEKÖY-KALE (MALATYA)
12.12.2024, 10:16:20 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km