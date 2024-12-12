Malatya'da deprem Kandilli'den açıklama geldi

Türkiye'nin herhangi bir noktasında meydana gelen depremler tedirginliğe yol açıyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre; Malatya​'da saat 10:16'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu.Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; deprem yerin 5 km altında gerçekleşti. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.Kandilli'nin verileri şu şekilde;TEPEKÖY-KALE (MALATYA)12.12.2024, 10:16:20 TSİBüyüklük: 3.2Derinlik: 5.0 km