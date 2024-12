Köfteci Yusuf’tan sonra şimdi de Kazan Köfte! Bakanlık tek tek ifşa etti: Ürünlerinden bakın ne çıktı!

Sahtekarlar, bu kez soframıza hatta yiyeceklerimize göz dikti.Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu gıda sahtekarları tek tek ifşa edildi. Geçtiğimiz aylarda yaşanan Köfteci Yusuf krizinin ardından yine bir ünlü köfte markasının ürünlerinde tağşiş gıda tespit edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını hiçe sayan bu markaları tek tek tespit etti. Bakanlık son olarak Taklit ve Tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi.Yayınlanan listeye göre, Instagram hesabında 220 binden fazla takipçisi bulunan Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesinde soya tespit edildi.LİSTEDE ET DÖNER DE VARBakanlık'ın yayınladığı listeye başka bir et döner markası da girdi. Adana Yasin Poyraz markasının et dönerinde deri dokusu ve kanatlı et tespit edildi.TÜRKİYE GÜNLERCE KÖFTECİ YUSUF'U KONUŞMUŞTU!Binlerce şubesi bulunan Köfteci Yusuf da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar' listesine girmişti. Köfteci Yusuf'un iki şubesinde domuz eti tespit edilmişti.Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ise olayın kumpas olduğunu belirterek 'Ben garip bir kuşum' demişti.