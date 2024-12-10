Saadet Partili Bülent Kaya'dan güldüren hareket. 'Bakanlık yok!' dedi. Tüm konuşmasını Bakan'a dönerek yaptı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmasında 'Adalet Bakanlığı yok.' dedi. Konuşmasını Adalet Bakanı Tunç'a dönerek yaptı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Meclis'te yaptığı konuşmasında 'Adalet Bakanlığı yok.' dedi. Bülent Kaya'nın, Adalet Bakanlığı'nın olmadığını iddia ettiği konuşmasını Bakan Tunç'a dönerek yapması dikkat çekti.Saadet Partili Kaya'nın, bütün konuşmasını Genel Kurul yerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bakarak yapması izleyenleri güldürdü.