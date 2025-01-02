Kuyumculara yeni kural geldi! Bugünden itibaren zorunlu

1 Ocak 2025 itibarıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemler için kimlik ibrazı zorunlu hale geldi. Bu uygulama, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek amacıyla hayata geçirildi.Bakanlık tarafından kuyumculara iletilen talimat doğrultusunda, bir kişinin gün içinde gerçekleştirdiği tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarı 185 bin TL'yi aştığında da kimlik beyanı gerekecek. Bu sayede, altın alım ve satım işlemlerinde şeffaflığın artırılması ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi hedefleniyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu düzenlemeyle kuyumculuk sektöründe kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım atmış oldu. Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektör temsilcileri ve müşteriler yeni kurallara uyum sağlamaya başladı.