ABD New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı: 11 yaralı

ABD yeni yıla olaylı bir şekilde girdi.New Orleans şehrinde aracıyla daldığı kalabalığa silahla ateş açan ve 10 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırganın ardından bir saldırı daha gerçekleşti.Queens kentinde bulunan Amazura gece kulübüne giden 2 şüpheli, rastgele çevreye ateş açtı.Silahlı saldırının ortasında kalan 11 kişi yaralandı.Olayın ihbarı üzerine New York polisi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.Polis saldırının rastgele mi yoksa hedef gösterilerek mi ateş edildiğini ve bağlantılarını araştırıyor.