ABD New York'ta gece kulübüne silahlı saldırı: 11 yaralı
New York'un Queens kentindeki Amazura gece kulübünde meydana gelen toplu silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı.
ABD yeni yıla olaylı bir şekilde girdi.
New Orleans şehrinde aracıyla daldığı kalabalığa silahla ateş açan ve 10 kişinin ölümüne, 30 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırganın ardından bir saldırı daha gerçekleşti.
GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI
Queens kentinde bulunan Amazura gece kulübüne giden 2 şüpheli, rastgele çevreye ateş açtı.
Silahlı saldırının ortasında kalan 11 kişi yaralandı.
SALDIRGANLAR FİRARİ
Olayın ihbarı üzerine New York polisi ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olayla bağlantılı iki şüphelinin hala kaçak olduğu açıklandı.
Polis saldırının rastgele mi yoksa hedef gösterilerek mi ateş edildiğini ve bağlantılarını araştırıyor.