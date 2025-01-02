  • USD: 35,27 - 35,33
  • EURO: 36,28 - 36,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 insan taciri yakalandı

“KALKAN-37” operasyonlarında, 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 insan taciri yakalandı
Ekleme: 2.01.2025 - 08:33 Güncelleme: 2.01.2025 - 08:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 insan taciri yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "2024 yılının son gününde ülke genelinde düzenlediğimiz 'Kalkan-37' operasyonlarında; 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca; 380 bin 807 kişiye kimlik kontrolü yapıldı ve denetimlerde 764 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 42 insan taciri yakalandı