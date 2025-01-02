Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve az bulutlu,zamanla batısının çok bululutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 15°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 10°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 13°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde İzmir,Aydın ve Muğla çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlıMANİSA °C, 8°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 18°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 17°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 14°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 18°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 9°CParçalı ve az bulutluÇANKIRI °C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 8°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 8°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 17°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -5°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 4°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 4°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 11°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 13°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 11°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 14°CAz bulutlu ve açık