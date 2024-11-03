Meteoroloji 7 ili sarı kodla uyardı: Marmara'ya fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahminleri yayınlandı.Son tahminlere göre; ülkemizin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Çankırı, Ardahan ve Muş çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin iç, Balıkesir ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı ve Doğu Karadeniz ‘in iç kesimlerinin yüksekleri ile Şırnak, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Kuzey ve güneydoğu kesimlerde hissedilir derecede (5 ila 9 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji tarafından 7 ile ise sarı kodlu uyarı verildi.Uyarı verilen iller arasında, Bitlis, Mardin, Şırnak, Van, Hakkari ,Siirt, Batman yer aldı.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Hakkari, Bitlis, Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:'Marmara'da rüzgârın, Pazar sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmalıdır.'