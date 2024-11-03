Meta'dan Google'a rakip: Kendi arama motorunu geliştiriyor

Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, Meta da boş durmuyor. Facebook ve Instagram'ın arkasındaki şirket, Google ve Microsoft'un Bing'ine olan bağımlılığını azaltmak ve kendi arama motorunu geliştirmek için harekete geçti.The Information'ın haberine göre, Meta'nın geliştirdiği arama motoru, yapay zeka tabanlı olacak ve Meta AI aracılığıyla güncel olaylar hakkında sohbet tarzında yanıtlar sunacak.Şirket, yapay zekasının haberlerle ilgili soruları daha doğru yanıtlayabilmesi için Reuters ile de iş birliği yapmış durumda.Meta'nın yaklaşık 8 aydır web'i dizinlediği ve bu verileri Meta AI'ya entegre etmeyi planladığı belirtiliyor.Şirket, bu yılın başlarında web tarama teknolojisine dair ipuçları vermiş ancak tam bir arama motoru geliştirdiğini doğrulamaktan kaçınmıştı.