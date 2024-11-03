Meta'dan Google'a rakip: Kendi arama motorunu geliştiriyor
Meta, Google ve Microsoft'un arama motoru hakimiyetine son vermek ve kendi bağımsızlığını kazanmak için yapay zeka destekli bir arama motoru üzerinde çalışıyor.
Yapay zeka alanında rekabet kızışırken, Meta da boş durmuyor. Facebook ve Instagram'ın arkasındaki şirket, Google ve Microsoft'un Bing'ine olan bağımlılığını azaltmak ve kendi arama motorunu geliştirmek için harekete geçti.
YENİ ARAMA MOTORU YAPAY ZEKA DESTEKLİ OLACAK
The Information'ın haberine göre, Meta'nın geliştirdiği arama motoru, yapay zeka tabanlı olacak ve Meta AI aracılığıyla güncel olaylar hakkında sohbet tarzında yanıtlar sunacak.
Şirket, yapay zekasının haberlerle ilgili soruları daha doğru yanıtlayabilmesi için Reuters ile de iş birliği yapmış durumda.
META, 8 AYDIR WEB'İ DİZİNLEMEKLE MEŞGUL
Meta'nın yaklaşık 8 aydır web'i dizinlediği ve bu verileri Meta AI'ya entegre etmeyi planladığı belirtiliyor.
Şirket, bu yılın başlarında web tarama teknolojisine dair ipuçları vermiş ancak tam bir arama motoru geliştirdiğini doğrulamaktan kaçınmıştı.