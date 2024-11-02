Türk Dünyası Kızıl Elma ödülleri sahiplerini bulacak! Ödül töreni İstanbul'da...

Türkiye-Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü ve BHS Group bünyesinde gerçekleşecek olan Kızıl Elma ödülleri sahiplerini buluyor. 12 Kasım tarihinde yapılacak ödül töreni İstanbul'da gerçekleşecek.Koray Bozat ve Atakan Taşur'un organizatörlüğünde düzenlenen gecede, Türk Dünyasına değer katan önemli isimler bir araya gelecek. Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasında en iyilerinin ödül alacağı gecede, Karabağ zaferinin yıldönümü de anılacak.Türk Dünyasına değer katan isimleri bir araya getiren ödül törenine özel hazırlanan dans gösterileri de yapılacak.Türki Devletleri buluşturacak organizasyonun amacı hakkında konuşan Atakan Taşur şu ifadeleri kullandı:'Düzenlediğimiz bu kıymetli organizasyonun nihai amacı “Dilde fikirde işte birlik” anlayışını Türk Dünyasında kalıcı hale getirmektir.Türk Dünyasına değer katan isimleri bir araya getireceğimiz gecede; Türk Devletleri arasındaki sosyal ve kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz.'