Abdulkadir Uraloğlu 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Ömer Halisdemir, 15 Temmuz 2016'daki hain FETÖ darbe girişiminde canını ortaya koyarak kahramanca çarpıştı.Türkiye'de sembol isim olan Ömer Halisdemir'in kabri memleketi Niğde'de bulunuyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.Bu ziyarette Uraloğlu'nun yanında Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de yer aldı.Bakan Uraloğlu, ziyaretle ilgili şu açıklamada bulundu:Ülkemizi bölmeye yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. Böyle evlatlarımız, böyle delikanlılarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.Bakan Uraloğlu, Şehit Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte şehidin kabri başında dua etti, okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, kabre karanfil bıraktı, su döktü.Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Uraloğlu, “Böyle bir evlat yetiştirdiniz. Allah sizden razı olsun. Ülkemizi bölmeye yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. O haini alnından vurması. Allah razı olsun. Bu köy yetiştirmiş, sizler yetiştirmişsiniz, Niğdemiz, milletimiz, ülkemiz yetiştirmiş. Böyle evlatlarımız böyle delikanlılarımız böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Belki bizi bazen üzecektir belki biraz yoracaktır ama Allah'ın izniyle hiç kimse zarar veremeyecektir. Türk evladı çıkar hainin alnına mermiyi basar, gereğini yapar.” dedi.Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Bu coğrafyada Allah'ın izniyle biz huzur içerisinde bu mazlum milletlerle beraber yine huzur içerisinde, Filistin'de bir zulüm var, orada 50 binin üzerindeki kardeşimiz şehit oldu, katledildi maalesef, bunlar tarihten beri olagelmiş ama biz de her seferinde gerekli dersi vermişiz. Onun için şehidimizin Allah mekanını cennet etsin. Allahuteala inşallah sizleri, bizleri cennetinde buluştursun. Bir taraftan bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaten bunların amaçları bizim hizmetlerimizi de engellemektir. Onu da engelleyemeyecekler inşallah.