Murat Kurum, Ersin Tatar ile görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, günübirlik ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.Bakan Kurum, ziyareti kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.Kurum, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve meclis binasının, yıl sonunda tamamlanıp teslim edileceğini ve 2025 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçeceğini kaydetti.'BU MUKADDES TOPRAKLAR BİZE ŞEHİTLERİN EMANETİ'Kurum, bugün inşaatta inceleme yaptıklarını, projenin gurur abidesi olacağını söyleyerek, “Bu mukaddes topraklar bize şehitlerin emaneti” ifadesini kullandı.Bakan Kurum, KKTC'ye inşa edilmesi planlanan yüksek mahkeme binası ve Millet Kütüphanesi'nin de kasım ayında ihalelerinin yapılacağını, inşasını da yine TOKİ'nin üstleneceğini açıkladı.Kurum, Sıfır Atık, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Erken Uyarı Sistemi, tapu kadastro dijital sistemleri ve coğrafi bilgi alt yapısı gibi projelerde KKTC ile iş birliği protokollerinin imzalanacağını dile getirdi. KKTC'nin her alanda güçlü ve örnek bir ülke olmasını arzuladıklarını söyleyen Kurum, Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu kaydetti.'SİZ BU İŞLERİN UZMANISINIZ'KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda KKTC'ye verdiği desteği anımsatarak, bu desteğin KKTC için önemini vurguladı. Türkiye'nin KKTC'ye her alanda kapsamlı destek verdiğini dile getiren Tatar, Türkiye'den gelen suyun öneminin her geçen gün bir kez daha anlaşıldığını belirtti.Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Meclis binası ve park projesine değinen Tatar, bu proje kapsamında yapılacak Cumhuriyet Parkı'na büyük önem verdiğini, yeşil alanlar ve yürüyüş yollarıyla parkın bölgeye değer katacağını dile getirdi. Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bu proje bu aşamaya gelmiştir. Yıl sonu itibarıyla tamamlanacaktır. Sizin değerlendirmeleriniz bizim için çok önemli. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işlerin uzmanısınız. Yaptığınız çalışmaları yakından takip ediyoruz” dedi.MURAT KURUM İNŞAAT ALANLARINDA İNCELEME YAPTIBakan Kurum daha sonra KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Cumhuriyet Meclis binası, Millet Bahçesi ve Millet Camii şantiyelerinde incelemeler yaptı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Levent Sungur'un da bulunduğu inceleme ziyaretinde Bakan Kurum, proje hakkında mühendislerden bilgi aldı.'EKMEĞİMİZİ SUYUMUZU GELECEĞİMİZİ DE PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Bakan Kurum, “KKTC'deyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Fikri Ataoğlu ile birlikte, TOKİ eliyle yaptığımız KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde devam eden çalışmalarımızı inceledik. KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ile Cumhuriyet Meclisi Binasını yıl sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Millet Bahçesi ve Millet Camii projelerimizi de haziran ayına kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi de suyumuzu da geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.BAKANLARLA ORTAK GÖRÜŞME YAPILACAKBakan Kurum KKTC ziyareti kapsamında KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile ortak görüşme gerçekleştirecek.