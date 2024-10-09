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MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 9.10.2024 - 16:35 Güncelleme: 9.10.2024 - 16:36 / Editör: Edin Uslu
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiBakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi