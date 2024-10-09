MSB: 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.