Ev sahiplerini sevindirecek haber! O parayı ödemenize gerek yok...

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir apartmanda yaşanan olayın ardından emsal niteliğinde bir karara imza attı.Çatı katında oturan bina yöneticisi tarafından çatının yenilenmesi için istendi ancak diğer katlarda oturan ev sahipleri tarafından ücret ödenmek istemeyince durum mahkemeye taşındı. Yerel mahkemede reddedilen konu hakkında Yargıtay'a başvurulması sonucunda verilen karar kat maliklerinin yüzünü güldürdü.Çatı tadilatı için tüm kat maliklerinden talep edilen tutarı ödemeyen kişiler için başlatılan icra takibi her ne kadar geçerli kılınsa da bu gibi işlemlerin tüm kat maliklerinin onayının alınması ve belediyeden gerekli onayların alındıktan sonra yapılması gerektiğinden ücret ödemek istemeyen kat maliklerinin sorumlu tutulamayacağı kararlaştırıldı.