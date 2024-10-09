İsrail askerleri 'İran Bahçesi'ne girdi!

Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaşta ikinci yıla girildi, dünya kuzey cephesindeki işgal ve bombardımana kilitlendi. Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki bütün gelişmeleri canlı blog sayfasına taşıyoruz.İsrail savaş uçakları bir kez daha akşam karanlığında Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyösü Dâhiye semtini bombaladı.Beyrut'un her yerinden duyulan şiddetli patlamaları gökyüzüne yükselen siyah dumanlar izledi. Lübnan'ın başkentinden bildiren Al Jazeera muhabiri Laura Khan, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dâhiye semtinin İsrail hava saldırılarının ardından tamamıyla tanınmaz hale geldiğini aktardı.Yalnızca birkaç saat içinde beş kez jetler tarafından vurulan semtte kimsenin girip çıkamadığını belirten muhabir Khan, Dahiye'de binaların ve yolların yok olduğu bilgisini verdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, görüntülü mesajla Lübnan'ı tehdit etti. Netanyahu, 'Lübnan'ı Gazze'dekine benzer bir yıkım ve acıyla sonuçlanacak uzun bir savaştan kurtarmak için bir fırsatınız var. Ülkenizi Hizbullah'tan kurtarın ve bu savaş bitsin' dedi.Ana müttefiki ABD'nin desteğiyle Gazze Şeridi'ni cehenneme çeviren Netanyahu'nun Lübnan'a şantaj yapması, Fransa'dan tepki aldı.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, İsrail Başbakanı'nın sözlerini provokasyon olarak niteledi. Bakan Barrot, 'Bu provokasyon gerçekleşirse, Fransa'nın dostu olan ve halihazırda kırılgan bir durumda bulunan Lübnan'ı kaosa sürükler' diye konuştu.23 Eylül'de Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatan İsrail, 1 Ekim Salı günü ise kara işgaline girişti. Hava saldırıları nedeniyle Lübnan nüfusunun beşte biri çoktan evlerini terk etmek zorunda kaldı, yaklaşık 1500 kişi yaşamını yitirdi.Lübnan sınırına asker yığmaya devam eden ve kara işgalini genişlettiğini duyuran İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hatırlatan görüntüler veriyor.Dördüncü bir tümeni daha sınıra gönderen İsrail ordusu, Akdeniz kıyı şeridi için de tahliye emri yayınladı. İsrail medyası Lübnan işgaline 15 bin askerin katıldığını yazarken, Hizbullah sınırdaki köylerde İsrail birlikleriyle çatıştığını söylüyor.Bir haftası çoktan dolan kara işgalinde İsrail askerlerini sınır hattında tutmayı başardığını belirten Hizbullah, Salı gecesi gerçekleşen sızmaları geri püskürttüğünü açıkladı. Telegram kanalından açıklama yapan Lübnanlı grup, top ve füze atışlarıyla İsrail işgal birliklerini geri çekilmeye zorladığını bildirdi.İsrail ordusu ise, Hizbullah milisleriyle gerçekleşen çatışmalarda üç askerin ağır yaralandığını duyurdu.İşgal birliklerinin Lübnan'a ilk sızmayı denediği yerlerden biri olan Marun er Ras'ta ise, İsrail askerleri İran Bahçesi'nden görüntüler paylaştı.Kasabadaki parkı enkaza çevirip İsrail bayrağı diken işgal askerleri, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.