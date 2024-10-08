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İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün siyasal alan yapılanması ile gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 8.10.2024 - 10:35 Güncelleme: 8.10.2024 - 10:35 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul'da terör operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul Emniyeti İstihbarat ile Terörle Mücadele Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, PKK/KCK terör örgütünün siyasal alan yapılanması KCK/TDÖ içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda geçmiş dönemlerde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde ve PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin 4 ayrı ilçedeki adreslerine dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda zanlılara ait dijital materyallere el konuldu. 5 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.