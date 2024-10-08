10 milyon TL'lik uyuşturucu toprak altından çıktı

İstanbul'daki bir adreste yapılan aramada, toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlediği bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan S.M.M.G.'nin İstanbul'daki adresinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Malatya merkezli soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçildi.S.M.M.G.'nin Büyükçekmece'deki adresinde arama yapıldı. Evde herhangi bir suç unsuru bulamayan ekipler, bahçede yaptığı kazıda toprağa gömülü, piyasa değeri 10 milyon TL olan 7 kilo 450 gram sıvı metamfetamin ele geçirdi.Uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.