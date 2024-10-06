Kastamonu'da 56 kasa balık ele geçirildi

Kastamonu'nun İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve TCSG-96 Komutanlığı koordinasyonunda yapılan yol kontrolleri sırasında, E.D. idaresindeki minibüs durduruldu.Minibüste yapılan kontrollerde sürücünün nakil belgesinin olmadığı ve minibüs içerisinde avlanabilir boydan balıkların olduğu görüldü.Minibüste bulunan 56 kasa dolusu istavrit, çinekop ve lüfer balığına ekipler tarafından el konuldu.Balıkların Özlüce balıkçı barınağında yüklediği tespit edilirken, araç sürücüne nakil belgesi olmadığı ve izinli olmayan alandan yükleme yaptığı gerekçesi ile 10 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar ise İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğü’ne teslim edildi.