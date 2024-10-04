Iğdır’da 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Aralık ilçesinde şüpheli bir adrese baskın yapan polis ekipleri 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve kaçakçılara karşı yürüttüğü mücadele hız kesmeden sürüyor.
Son olarak Iğdır'da gerçekleştirilen operasyon kapsamında, litrelerce kaçak akaryakıt ele geçirildi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Iğdır’ın Aralık ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.
4 BİN 150 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ
Operasyon çerçevesinde belirlenen bir adreste yapılan aramada 4 bin 150 litre kaçak akaryakıt ve akaryakıt aktarımı için kullanılan bir adet seyyar pompa ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.